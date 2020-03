Gobernadores buscan evitar "psicosis colectiva" por coronavirus

Luego de una reunión conjunta, autoridades federales y las entidades federativas acordaron trazar una estrategia de comunicación asertiva a fin de prevenir una “psicosis colectiva” provocada por el coronavirus, denominado Covid-19.

En tanto, la Secretaría de Salud informó, en su habitual conferencia de prensa, que el número de casos sospechosos disminuyó a 26, mientras que se mantienen los cinco casos confirmados con este virus. Tres de ellos asintomáticos y todos por viajar al extranjero. Igualmente, se detalló que 112 personas han dado negativo al virus.

Previamente, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davis sostuvo una reunión con el titular de la SSa, Jorge Alcocer Varela, bajo “el pretexto del Coronavirus, en donde se acordó mejorar los canales institucionales para comunicar asertivamente los avances en la materia y con ello prevenir alertas innecesarias entre la población, así como generar espacios para atender otros problemas que persisten en el sector salud.

También se indicó que la Conago habrá de participar, a través de la coordinación de su comisión de salud al interior de esta organización de gobernadores en las diversas instancias colegiadas de toma de decisiones que tiene el sector salud, a finde que las entidades federativas se enteren de primera mano a propósito de los acuerdos que ahí se toman, como para tener una voz a través de la cual hagan los comentarios que consideren pertinentes “y lo más importante que todos estemos en la misma línea para poder acatar y para poder dar seguimiento a las decisiones que se vayan tomando. La disciplina y el orden son muy importantes”, refirió Mendoza Davis.

“Es importante, a pesar de ser una circunstancia adjetiva, tener una estrategia conjunta de comunicación para que no se vaya a convertir esto un tema que genere una psicosis colectiva que no nos traería ningún beneficio”, manifestó en su calidad de presidente de la Conago durante la reunión con la SSa.

En este marco, el mandatario de Baja California sostuvo que la reunión se dio con el objetivo de hacer un llamado a la calma, a la cooperación, a que haya mejor cooperación, “a que tengamos unidad, solidaridad, para poner analizar los datos que nos han venido produciendo a razón del descubrimiento de este virus y que han venido aclarando muchas dudas que plantea todavía desde su origen”.

“Si hacemos lo correcto, si hacemos lo que a cada uno nos toca, si le ponemos velocidad y le entramos con responsabilidad, debe de ser esto un momento de crisis que podamos resolver de manera satisfactoria y que nos permita preocuparnos y ocuparnos de otros temas que también hay en el país”, abundó.

Por su parte, el secretario de Salud afirmó que comunicar esta información de manera oportuna “es uno de los baluartes importantes a cualquier infección viral y de todo tipo, donde la transmisión del desconocimiento es un acompañante".

Posteriormente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez también rechazó que sean necesarios fondos para prevenir y atender esta enfermedad, pus al momento se carece de una proyección sobre los posibles y futuros infectados y la velocidad en la que se puede propagar el virus.

Sobre las entidades, el presidente de la Conago afirmó que los estados tienen “perfectamente cuantificados” cuáles son los insumos y capacidades que requieren para atender esta situación y reconoció: “por supuesto que no tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos si mañana se convirtiera en una epidemia, pero no quiere decir que no se puedan adquirir de nivel centralizado y tenerlos en disposición conforme se vayan demandando”.