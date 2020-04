Gobierno sancionará empresas no esenciales que se niegan a parar por Covid-19

Empresas no esenciales que incumplan al llamado de cesar actividades para evitar que sus empleados sean contagiados de Covid-19, serán sancionadas con la clausura y una denuncia ante el ministerio público, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud.

El funcionario dijo que primero se levantará un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da inicio al proceso sancionador.

Posteriormente, la Secretaría del Trabajo informará a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento de clausura y se dará parte a las autoridades por el posible delito de daño a la salud.

Tomando cifras de la Secretaría de Trabajo, López-Gatell, reveló que en el período del 3 al 14 de abril, empresas no esenciales se negaron a cesar actividades ante el llamado de quedarse en casa.

El funcionario apuntó que las empresas que se niegan a parar actividad están divididas en la industria automotriz, comercios (tiendas departamentales, calzado, papelería, decoración, etc), industria textil, industria maderera y otras actividades (industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa, tabacalera, construcción).

Las entidades donde se encuentran estas empresas están en los estados de Jalisco, Edomex, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, CDMX, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

"En esos sitios no hay una contribución completa como se espera a la reducción de los contagios porque las personas no se pueden quedar en casa porque están en riesgo de perder su empleo porque en la empresa en la que labora no está acatando disposiciones generales", acusó López-Gatell.