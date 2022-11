López Obrador descalifica informe sobre aumento de su gobierno en gasto para armamento

Luego que el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) indicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López incrementó en los primeros tres años de su gestión su presupuesto de gasto en armamento en un 40%, el mandatario federal respondió que desconoce esa información y que es una noticia falsa.

Al preguntarle en su conferencia de prensa por qué decidió incrementar exponencialmente el gasto en armamento militar, el presidente reviró: “Pues me sorprende, no hemos hemos comprado ningún helicóptero a Rusia, en caso de armamento no creo, pero de todas maneras vamos a informar hoy de esto, lo más seguro es que sea una noticia falsa”, dijo el López Obrador, de manera tajante.

No obstante, el SIPRI, un organismo con reconocimiento internacional y que procura la paz en el mundo, analizando anualmente el gasto bélico de todas las naciones, informó la semana pasada que en los primeros 3 años del sexenio de López Obrador, su gasto en armamento bélico creció casi 40 % en términos reales, pasando de 5 mil 601.55 millones de dólares en 2018, a 7 mil 772.78 millones durante 2021.

Sin embargo, López Obrador dijo en su conferencia de prensa de este lunes, que institutos como el SIPRI, “aparecen como hongos después después de la lluvia” y llamó a no creer la información de este organismo internacional.

“No anden creyendo en lo que dicen esos institutos, bueno si hasta el New York Times miente, por qué un instituto de la sociedad civil (no habría de hacer lo mismo), mejor pídanos la información, constaten”, sugirió López Obrador a la prensa. Asimismo, se comprometió a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) hoy mismo va a informar sobre este tema del gasto militar en estos 3 años, aunque después dijo que será este martes cuando se dé la información.

Añadió que su gobierno no ha comprado ningún helicóptero a Rusia, “lo más seguro es que sea una noticia falsa. Lo del armamento solo que sean las armas para la Guardia Nacional, tampoco lo creo, sé de unas armas que se compraron a Alemania pero hace como dos sexenios, pero fueron polémicas, porque hubo una protesta por la venta de estas armas”, recordó.

Insistió en que el incremento del presupuesto militar quizá sea para la Guardia Nacional y aseguró que en las fábricas de la Sedena se construye “armamento básico” para esta corporación.

Finalmente, dijo que el martes, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, acudirá a Palacio Nacional, para rendir cuentas sobre el gasto del presupuesto en armamento.

Por otra parte, se le preguntó al presidente respecto a los videos difundidos en redes sociales de los dos casos de perros en el estado de Zacatecas y Guanajuato, cargando en sus hocicos una cabeza humana y una pierna, respectivamente, a lo que respondió que se está investigando esto, pero no quiere ser amarillista al tratar estos temas, sin embargo, se comprometió a que, si lo solicitan va informar sobre esto.

“Seguramente están investigando sobre los casos estos y ya van a informar, si, el jueves puede informarse de esto”, comentó el mandatario al reiterar que no quiere ser amarillista: “A veces no queremos dar mucha información de este tipo por que no queremos parecer Alarma, pero si ustedes lo piden sí, todo” y, concluyó: “Nada más ahí tiene que tomarse en cuenta que cuando se dice redes sociales no es todo el pueblo”.

El pasado 27 de octubre, a través de redes sociales, se compartió el video de un perro corriendo en la noche con una cabeza humana en su hocico, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. En tanto, el 31 de octubre, pobladores del municipio de Irapuato, Guanajuato, encontraron a un perro con una pierna que los llevó hasta una fosa clandestina.