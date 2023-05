Reconoce Unicef el programa Mi Beca para Empezar por proteger a la infancia mexicana

El programa social Mi Beca para Empezar que implementó en gobierno capitalino desde Septiembre de 2019 fue reconocido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el Simposio sobre Protección social para la infancia en entidades federativa, el representante de Unicef México, Luis Fernando Carrera Castro, se encargó de leer una carta de reconocimiento dirigida a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Puedes leer también: Finabien: conoce la nueva tarjeta para el envío de remesas con una baja comisión

Carrera Castro recordó que un 50 por ciento de las familias reportó durante la pandemia, que se había recortado su ingreso familiar hasta en un 50 por ciento y que hasta 75 por ciento de las familias reportó una disminución entre un 25 y un 50 por ciento.

Sociedad Mi Beca para Empezar también ofrece una despensa: paso a paso para solicitarla

“Y esta beca también fue reportada por el Evalúa que nos permitió conocer que el uso, que también fue determinante en la pandemia, casi el 75 por ciento del fondo de estas becas fueron para necesidades básicas esenciales como alimentación y para satisfacer necesidades educativas”.

El representante de UNICEF México, Luis Fernando Carrera Castro, leyó la carta de reconocimiento ante las autoridades del Gobierno capitalino / Foto: vía @UNICEFMexico

Y comentó que aunque la beca no se pensó con esa percepción, el impacto que tuvo en la pandemia fue determinante.

Apagón educativo con la pandemia

“Vino el apagón educativo que es está pedido largo donde las niñas y niños de todo el mundo no pudieron asistir a clases de manera presencial y tienen un costo sobre los niveles de aprendizaje y educación, el apagón educativo significa hoy que luego de los nuevos años de edad, las niñas y niños no saben leer y escribir y muchos graduados de la educación básica tienen dificultades en los niveles superiores de la educación porque no tienen los fundamentos básicos que les permitan integrarse a la educación”.

▶️ #MiBecaMiDerecho | Peter Grohmann, coordinador representante de @ONUMX, declaró que Bienestar para Niñas y Niños, "Mi Beca para Empezar" es un programa que, además de atender las necesidades básicas de los más vulnerables, es un ejemplo de cómo se debe reaccionar ante una… pic.twitter.com/BMWCEiDoap — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 17, 2023

Sobre este tema, Claudia Sheinbaum agradeció el reconocimiento y mencionó que la mayor satisfacción es beneficiar a 1.2 millones de niñas y niños de educación pública a través de los principios de austeridad.

“Es algo muy importante, más que reconocimiento personal, para la ciudad, coloca a la ciudad como una ciudad del conocimiento, una ciudad en donde la educación pública es fundamental y donde queremos que las niñas y niños sean felices”.

▶️ #MiBecaMiDerecho | Durante el Simposio sobre Protección Social para la Infancia en entidades federativas: La experiencia de Mi Beca para Empezar; el representante de @UNICEFMexico, Luis Carrera, reconoció que este programa es un ejemplo para otras ciudades de la República y… pic.twitter.com/d9FkiY0dHg — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 17, 2023

La mandataria recordó que en 2019 se cambió la beca de niños talentos por Mi Beca para Empezar con un apoyo de 330 pesos mensuales y ahora los niños reciben 650 pesos mensuales además del apoyo de útiles y uniformes escolares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sheinbaum Pardo recordó que en este programa se hace una inversión anual de 6 mil millones de pesos para ayudar a que los menores continúen estudiando.

Publicado originalmente en La Prensa