Hermana de Evo Morales muere por Covid-19 en Bolivia

Esther Morales, la hermana mayor del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019), murió a causa del Covid-19, la madrugada de este domingo en Bolivia.

Por medio de su Twitter, el exmandatario informó sobre el fallecimiento y envió sus condolencias a su cuñado, sobrinos y nietos.

Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020

La mujer, de 70 años, falleció a causa del coronavirus, reportó el diario La Patria de Oruro, precisando que estuvo internada por esta enfermedad en un hospital de esa ciudad del sudeste de Bolivia mientras su familia buscaba trasladarla a algún centro médico con terapia intensiva.

Esther Morales era la mayor de siete hermanos de la familia Morales Ayma (la mayoría fallecidos), por lo que el exmandatario la consideraba como su madre.

Estaba dedicada al comercio y en noviembre del año pasado, tras la renuncia del exmandatario en medio de protestas sociales, su domicilio fue incendiado al igual que los inmuebles de otras personalidades ligadas al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

Esther Morales no llegó a incursionar en la política y pese a sus deseos de convertirse en primera dama, porque Evo Morales no estaba casado, el exmandatario no se lo permitió aunque con cierta frecuencia lo acompañaba en sus viajes oficiales.

Con una población de 11 millones de habitantes, la pandemia de covid-19 ha dejado en Bolivia 99 mil 146 contagios y algo más de 4 mil fallecidos.

