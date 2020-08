Huracán Laura deja a su paso por EU la muerte de una menor y daños materiales

Una niña de 14 años a la que se le cayó encima un árbol en el estado de Luisiana es la primera víctima mortal conocida en EU por el paso del poderoso huracán Laura, que tocó tierra como categoría 4 con vientos máximos sostenidos de hasta 150 millas por hora (240 km/h).

Christina Stephens, una portavoz del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, indicó en Twitter del fatal desenlace de este suceso, ocurrido cuando el árbol cayó sobre la vivienda de la joven en la localidad de Leesville, en el interior del estado.

Mundo Laura ya es huracán en el Golfo de México

"Esperamos que pueda haber más muertos", dijo Stephens.

Laura, que ya había dejado 21 muertos a su paso por Haití y otros 4 en República Dominicana, atraviesa este jueves el estado de Luisiana hacia el norte como huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora (140 km/h).

En su rumbo, el huracán deja fuertes lluvias y amenaza con severas inundaciones por el aumento del nivel del mar causado por la coincidencia de la marejada ciclónica y la marea natural.

En declaraciones a primera hora de hoy a CNN, Bel Edwards se había congratulado de que hasta ese momento no había reportes de víctimas mortales por el paso de Laura: "No sé cuánto tiempo aguantará, pero es una bendición".

Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la menor no tardó en llegar desde Leesville, situada unas 95 millas (160 km) desde la costa de Luisiana.

Foto: AFP

La oficina del gobernador ni las autoridades de emergencia locales todavía han dado detalles de cuándo se produjo la muerte de la niña.

"Al despertar hoy, todos deben recordar que la amenaza que Laura representa para Luisiana continúa. Quédese en casa, siga prestando atención a las advertencias e instrucciones de los funcionarios locales y siga las noticias locales para mantenerse informado", recomendó Edwards en un tuit.

BREAkING! Buildings gutted in Lake Charles LA in powerful eye wall of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX @ChasinSpin pic.twitter.com/wP3fPyREIZ — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020 NEW: remnant storm surge and severe damage in Hackberry, LA. Couple road out #HurricaneLaura in an RV at the marina. They seem quite shaken up but are fine @RadarOmega_WX pic.twitter.com/PyH4ZO5gsq — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

También en declaraciones a CNN, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a primera hora de hoy que en su estado, que también se ha visto afectado por el paso de Laura, no tenían noticias de fallecidos e indicó que "sin duda" la masiva evacuación en la zonas costeras había "salvado vidas".

De acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica Entergy, al amanecer de este jueves se habían reportado más de 440 mil viviendas sin electricidad, desde Beaumont, Port Arthur, ambas en Texas, a varias ciudades en el condado de Orange, en Luisiana.

Foto: AFP

Estragos

El NHC advirtió sobre el aumento de las aguas en su camino hacia el norte, rumbo a Arkansas, a donde debe llegar en la noche.

Dijo que una marejada ciclónica "catastrófica" se producía en partes de Luisiana y agregó que sumadas a la marea alta, esa marejada -que se espera penetre unos 65 km tierra adentro- podría causar una crecida de las aguas de entre 4.5m y 6m por encima del nivel normal.

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020 NEW: buildings completely gutted, glass falling everywhere in downtown Lake Charles, LA in the eye of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX pic.twitter.com/o1nkGLgUiB — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

"Pasarán varios días después del paso de la tormenta para que las aguas retrocedan", señaló.

Laura "sigue siendo un huracán mortal con devastadoras marejadas costeras, vientos destructivos e inundaciones repentinas", dijo la Casa Blanca en un comunicado, agregando que el presidente Donald Trump prometió desplegar todos los recursos necesarios para ayudar a los necesitados.

Foto: AFP

Más de 1.5 millones de personas estaban bajo órdenes de evacuación en Luisiana y Texas, uno de los estados de Estados Unidos más afectados por la pandemia de covid-19.

Videos publicados en Twitter por el "cazador de tormentas" Reed Timmer dan testimonio de la violencia de los vientos en el centro de Lake Charles, un pueblo de Luisiana conocido por sus refinerías de petróleo, principal recurso de la economía de la región.

UPDATE: Conditions deteriorating rapidly in Lake Charles with winds gusting over 70 mph. DEPLOYED infrasound sensor of @ChasinSpin to measure the heartbeat of #HurricaneLaura pic.twitter.com/6DnxJqa86B — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Las imágenes mostraron calles inundadas, escombros volando por los aires y edificios sumergidos o parcialmente destruidos.

Con información de AFP