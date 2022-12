Terror navideño en Ucrania: al menos 7 muertos deja bombardeo ruso en Jersón

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un acto de "terror" ruso para "intimidar" a los ucranianos, tras un bombardeo en pleno centro de Jersón (sur), que dejó al menos siete muertos y 5 heridos, en vísperas de Navidad.

"Por la mañana, el sábado, la víspera de Navidad, en el centro de la ciudad. No son instalaciones militares. No es una guerra según las reglas definidas. Es el terror, es matar para intimidar y [tomar] placer", criticó el mandatario ucraniano en las redes sociales.

Según la presidencia ucraniana y el gobernador regional Yaroslav Yanushevich, "el ataque [ruso] le costó la vida a 7 personas y 58 habitantes fueron heridos, 18 de los cuales están graves".

Un anterior balance de la Fiscalía ucraniana daba cuenta de ocho muertos y 17 heridos.

El mundo debe ver y comprender contra qué mal absoluto estamos luchando

Volodímir Zelenski

"Esta es la verdadera vida de Ucrania y de los ucranianos" desde que empezó la guerra, hace diez meses, recalcó el mandatario, calificando una vez más al ejército ruso de "terrorista".

En Ankara, el ministro turco de Defensa, Halusi Akar, cuyo país ha mediado en el conflicto, afirmó que "esta guerra no parece que vaya a terminarse fácilmente".

Los cuerpos de las personas muertas durante un ataque militar ruso se ven en una calle, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Jersón / Foto: Reuters

"Los servicios de rescate intentaron salvarlo, pero ya no respiraba", declaró una mujer cuyo esposo, Oleksii, falleció en los bombardeos. Agachada junto a él, con la mirada vacía, agarraba las manos ensangrentadas de su marido.

Según Leonid Tataryn, un habitante de 38 años, "hubo un bombardeo en una tienda y luego en el mercado" central y en las inmediaciones.

Mientras preparan su cena, "Piensen en Ucrania"

Oleksander Kudriashov, de 43 años, lamentó el deceso de "Liosha", un hombre que "trabajaba aquí desde hace 20 años o más", vendiendo carne.

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Cuando se produjo el ataque, Liosha "había salido para fumarse un cigarrillo", contó Oleksander. "Hemos arrastrado su cuerpo, ya estaba muerto".

Cerca del mercado de Jersón, un reportero de AFP vio a un hombre gravemente herido en la cabeza, su coche fue destruido por la explosión.

El cuerpo de una persona muerta durante un ataque militar ruso se ve en una calle, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Jersón / Foto: Reuters

Una mujer de edad avanzada, vestida con un abrigo rojo, yacía muerta a unos metros de allí, con los brazos en cruz.

Había llamas en el mercado, lugar frecuentado el sábado por la mañana y situado en el corazón de Jersón, ciudad que el ejército ucraniano recuperó en noviembre, en medio de una exitosa contraofensiva, después de ocho meses de ocupación rusa.

Pero desde entonces, la ciudad ha sido blanco de ataques rusos, sobre todo en sus instalaciones energéticas.

Mientras las familias de otras partes preparan sus cenas de celebración, piensen en Ucrania, que está combatiendo el mal en estos momentos

Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores

En el este, los rusos continúan bombardeando con "regularidad" Bajmut --una ciudad que las fuerzas de Moscú intentan tomar desde el verano--, señaló la presidencia ucraniana el sábado. La víspera, el centro de la ciudad fue "bombardeado varias veces", afirmó.

Más ayuda estadounidense

Para hacer frente a la ofensiva rusa, Kiev ha reclamado más ayuda financiera y militar a los occidentales.

El viernes, dos días después de la visita de Zelenski a Washington, el Congreso estadounidense aprobó una extensión del presupuesto federal que prevé destinar 45 mil millones de dólares a Ucrania.

Zelenski entregó a Biden una medalla de un soldado ucraniano. Foto: Reuters

"Realmente, no se trata --como dijo el presidente ucraniano la otra noche-- de caridad. Se trata de seguridad, se trata de trabajar juntos", declaró Nancy Pelosi, presidenta saliente de la Cámara de Representantes.

En 2023, Kiev podrá contar con 2 mil 500 millones de euros (2 mil 660 millones de dólares) en ayudas de Países Bajos, sobre todo para sus fuerzas armadas, anunció el viernes el primer ministro neerlandés, Mark Rutte.

La invasión rusa también está afectando fuertemente a la actividad económica ucraniana, hoy centrada casi totalmente en los esfuerzos bélicos.

La cosecha de cereales en el país, uno de los principales productores de grano del mundo, caerá cerca de un 40% este año respecto a 2021, según una estimación de profesionales del sector.

Por otro lado, "dos mercenarios" y "dos soldados rusos" que había "torturado" a tres soldados ucranianos en la región de Izum fueron condenados a 11 años de cárcel en Ucrania, indicó la Fiscalía de la antigua república soviética este sábado.

Los soldados ucranianos "fueron secuestrados y retenidos en un centro de ocio sin agua ni comida", explicó la Fiscalía en un comunicado. "Los ocupantes golpearon a uno [de los soldados] con un martillo", agregó.

Según el comunicado, "los cuatro hombres admitieron su culpabilidad y se disculparon".