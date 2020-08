Trump postula a Wolf como secretario de Seguridad Nacional

Diez días después de que la Contraloría General declaró inválida la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que solicitará al Senado que confirme la designación del funcionario como titular de ese departamento.

"Me complace informar a la ciudadanía que el secretario interino Chad Wolf será postulado como secretario de Seguridad Nacional", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "Chad ha hecho una labor destacada y apreciamos enormemente su servicio", agregó.

Dos semanas atrás, la Contraloría General (GAO, en inglés) concluyó que las designaciones de Wolf y del subsecretario interino Ken Cuccinelli, quien también funge como director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), habían sido inválidas y por tanto ninguno de los dos puede ocupar esos cargos.

La GAO, que es una agencia no partidista del Congreso encargada de auditar e investigar los gastos y operaciones del Poder Ejecutivo, en su análisis concluyó que en los nombramientos de Wolf y Cuccinelli el Gobierno no se atuvo a las normas administrativas establecidas para la sucesión de cargos.

El 1 de marzo, un tribunal federal en Maryland dictaminó que el Gobierno había designado a Cuccinelli ilegalmente y que el funcionario "carecía de autoridad" para cumplir sus funciones.

El fallo del tribunal calificó de "inválidas y sin respaldo o efecto legal" dos directivas de inmigración emitidas por Cuccinelli que eliminaron protecciones que la ley federal otorga a quienes buscan asilo en EE.UU.

El 14 de agosto, la Administración Trump abandonó su apelación al dictamen de este tribunal.

En abril de 2019, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo y el presidente Trump anunció su intención de designar para sustituirla a Kevin McAleenan, quien era entonces director de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).

De acuerdo con las leyes sobre la administración de agencias federales, el cargo debió pasar a la entonces subsecretaria interina Claire Grady.

"Debido que el funcionario incorrecto asumió el título de secretario interino, las enmiendas subsiguientes en el orden de sucesión hechas por tal funcionario fueron inválidas y los funcionarios que tomaron sus posiciones bajo tales enmiendas fueron nombrados apoyándose en un orden de sucesión inválido", señaló el asesor legal general de GAO, Thomas Amstrong.

La designación de los titulares en los ministerios y varias agencias del Gobierno, al igual que la de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales federales, corresponde al presidente y debe ser confirmada por el Senado.

Aunque en el Senado los republicanos tienen mayoría, el presidente Trump ha evitado algunos trámites de confirmación al poner frente de los ministerios y agencias a funcionarios interinos, de los cuales hay ahora al menos 20.

El asesoramiento legal de la GAO refirió el asunto al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para que este determine "la acción potencial" y lo instó a que "considere las acciones tomadas por funcionarios designados de manera inválida".

El Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los atentados terroristas de septiembre de 2001 y con la consolidación de al menos 16 agencias, tiene a su cargo, entre otros el CBP, el USCIS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Estas agencias desempeñan un papel principal en la aplicación de las políticas migratorias de Trump, que han incluido al rechazo en la frontera sur de decenas de miles de solicitantes de asilo, la detención de decenas de miles de inmigrantes recluidos a la espera de sus trámites de deportación y la separación de miles de menores inmigrantes de sus familias.









