Viuda de Navalny pide que "nadie en el mundo reconozca a Putin como presidente"

La viuda del fallecido líder opositor, Alexei Navalny, Yulia, instó hoy a que "nadie en el mundo" reconozca como legítimo presidente a Vladímir Putin, que fue reelegido el domingo de manera aplastante para un quinto mandato de seis años.

"Intentaremos lograr que nadie en el mundo reconozca a Putin como legítimo presidente, que nadie se siente con él en la mesa de negociaciones, que la mafia putinista sea combatida como el crimen organizado, que todos entiendan que Putin no es Rusia", dijo Naválnaya en un vídeo en YouTube.

Naválnaya, cuyo marido murió a mediados de febrero en una prisión ártica, de lo que ella responsabiliza directamente a Putin, aseguró que "los resultados de las elecciones no tienen ninguna importancia".

"Putin quiere mostrar al mundo que, supuestamente, él cuenta con un gran apoyo", subrayó la viuda del opositor, que no pudo asistir recientemente al funeral de su marido en Moscú por motivos de seguridad.

El domingo a las 12.00 en Berlín ella participó junto a decenas de miles de rusos en este país y en el extranjero en el "Mediodía contra Putin", masiva acción opositora convocada para mostrar la repulsa contra la reelección del presidente y la guerra en Ucrania.

"Vosotros sois los ganadores de esta acción que el Kremlin quiere vender como elecciones (...) Nos demostramos a nosotros mismos y a otros que Putin no es nuestro presidente. Nosotros no lo elegimos. Y no callaremos", afirmó.

Naválnaya, que recordó la fórmula de su marido de dedicar cada día "quince minutos" a "combatir al régimen", se congratuló de que "ninguna intimidación ni amenaza" funcionaran.

"Vosotros sois más fuertes que ellos (...) Vosotros, la gente valiente, libre y honrada de toda Rusia, que acudisteis al Mediodía contra Putin en vuestros colegios electorales, erais tantos. Os doy las gracias a cada uno de vosotros (...) Lo más importante fue recordar que no estamos solos", dijo.

Aseguró que los dirigentes rusos pueden tener "grandes casas y yates, miles de millones robados, ejército y propaganda, pero no tienen lo principal, amor a Rusia y el deseo de cambiar el país a mejor".

A su vez, llamó a los rusos a "luchar contra sus propios miedos" e intentar sumar a más personas a la causa.

"Necesitamos una Rusia pacífica, libre y feliz. Y lo lograremos si trabajamos en común. No os rindáis. Rusia será libre", dijo.

Según informó la Comisión Electoral Central (CEC), Putin ganó las elecciones presidenciales con el 87.28 por ciento de los votos, la mayor victoria desde que llegara al poder en 2000.

La oposición denunció la falsificación de los resultados a través de la manipulación del escrutinio y la movilización forzosa de los empleados del sector público.