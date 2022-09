World News Day: medios se unen para mostrar por qué el periodismo importa

Más 500 medios de comunicación y organizaciones de prensa celebran este miércoles el World News Day en el marco del Congreso Mundial de Medios de Comunicación que se realiza en Zaragoza, España.

La Fundación Canadiense de Periodismo (CJF) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) organizan la campaña por el World News Day, patrocinada por Google News Initiative.

Olas de calor, sequías, inundaciones: por qué se producen los eventos climáticos extremos y qué podemos hacer ante este escenario

Durante el Congreso Mundial de Medios –organizado anualmente por WAN-IFRA del 28 al 30 de septiembre– se realizará un foro con los editores en jefe de algunos de los medios más importantes alrededor del mundo.

Tomorrow, hundreds of global news organizations will be unified as they mark #WorldNewsDay by demonstrating the value of fact-based journalism. Read impactful reports and feature submissions from our global community here: https://t.co/38q0dAt4En #JournalismMatters pic.twitter.com/37qkp5AxvS — World News Day (@WorldNewsDay22) September 27, 2022

Mundo Gobierno de Nicaragua bloquea transmisiones de CNN

Entre los ponentes se encuentran David Walmsley, editor en jefe de The Globe and Mail; Alessandra Galloni, editora en jefe de Reuters; Shirish Kulkarni, miembro de la Oficina de Periodismo de Investigación, y Phoebe Connelly, directora de Audiencias de The Washington Post.

“El World News Day no se trata sólo de un día, sino del trabajo que las redacciones profesionales realizan todo el año; se trata de inspirar y renovar nuestro compromiso con el periodismo”, sostuvo Warren Fernandez, presidente del Foro Mundial de Editores.

In Nunavut, medical staff saw signs of a devastating TB outbreak. The government didn't

Por su parte, Kathy English, directora de la CJF, señaló que en el marco de este día el reto de las redacciones hacia el futuro es mostrar el valor del periodismo a las audiencias más jóvenes.

“Para construir y ganar la confianza del público, primero debemos representar sus voces y experiencias”, sostuvo English.

Unos de los temas importantes dentro del World News Day es el futuro de los medios de comunicación, que desde hace años comenzaron una ardua renovación frente a los cambios que presentó la democratización del internet y la proliferación de redes sociales.

"¿Qué sentido tiene pagar dinero por comprar un periódico o apuntarse a una suscripción cuando puedes obtener un resumen de las noticias principales de forma totalmente gratuita?", cuestiona al respecto la periodista y académica británica Frances Cairncross.

Mundo Rusia arremete contra periodismo crítico; revoca licencia del portal web de Novaya Gazeta

Y responde que la principal diferencia se encuentra en la profesionalización de los periodistas que forman un medio y su experiencia para comprender la esencia de la información y presentarla ante un gran público.

Sin embargo, para garantizar su supervivencia frente a las múltiples fuentes de información actuales y realizar esta labor, los medios recurren cada vez más a suscripciones para acceder a su contenido, detalla Cairncross.

Para ejemplificar lo anterior recurre a ejemplo de The Guardian o The Economist, que han tenido un incremento en las suscripciones a su contenido.

"El mejor tipo de ayuda financiera es el pago que hace el ciudadano de forma voluntaria cuando se suscribe a una fuente de noticias en línea (o, incluso, a una física)", sostiene.

Lo anterior se vuelve especialmente necesario en el caso de publicaciones locales, que fungen además como una especie de fiscalizador para el desempeño de autoridades –señala la periodista–, que sin un medio divulgando sus decisiones podría no desempeñar su labor de la mejor manera.

¿Dónde ver el evento por el World News Day?

El World News Day surgió en 2018 por iniciativa de David Walmsely –entonces director de la CJF– con el fin de resaltar el valor del periodismo y su impacto en la vida de las personas.

El evento durante el Congreso Mundial de Medios será transmitido por el canal en YouTube del Día Mundial de las Noticas a partir de las 8:00 horas (centro de México) de este miércoles.

OEM, presente en el World News Day

Como parte de la conmemoración de este día, Organización Editorial Mexicana participa con trabajos realizados por varias de sus publicaciones, entre los que resaltan aquellos que dan cuenta sobre el drama que viven los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, y los que relatan la violencia que enfrentan los defensores ambientalistas en el país.

Asimismo, serán presentadas una serie de artículos publicados en esta casa editorial dentro de su oferta diaria de colaboradores de opinión sobre temas de interés nacional e internacional.