Alcance de dos en Escobedo

Un par de autos escenificaron un choque cuando el chofer de uno de ellos no alcanzó a frenar y le dio con todo al otro, la situación se presentó en la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo.

Fue un carro Versa en color negro y un Volkswagen Jetta en color blanco, en algún momento uno de los dos no pisó a tiempo el pedal del freno ocurriendo el fuerte choque que dejó con daños a ambos.

Policiaca Choca camioneta contra tráiler

Al no presentar lesiones ninguno de los ocupantes de los autos, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, sin embargo, no se ponían de acuerdo sobre las reparaciones, alguien llamó al 911.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esa demarcación, al arribo de los uniformados hablaron con los choferes para explicarles, que, en caso de no llegar a un acuerdo, serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente y los autos a corralón.

Ambos vehículos fueron estacionados a un costado de la cinta de rodamiento, luego se informó que las multas correspondientes serían elaboradas para el responsable del hecho de tránsito.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo