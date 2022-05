Ardieron 30 hectáreas en bosque de San Martín

Terrible incendio consumió por lo menos 30 hectáreas de bosque, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la localidad de San Martín, en Amealco de Bonfil, Ejército Mexicano activo el plan DN III, en coordinación con autoridades locales.

Fue poco después del mediodía, que la enorme columna de humo comenzó a levantarse en el bosque, que, por la temporada, se mantiene prácticamente seco, tras varios minutos, autoridades de la localidad dieron aviso a los bomberos voluntarios de dicha demarcación que comenzaron a trabajar en la zona.

Las enormes llamas arrasaron todo a su paso, tenían más de tres metros de altura y varios árboles terminaron hechos cenizos, debido a esta situación se activaron elementos del Ejército Mexicano con el plan DN III de incendios forestales.

Foto: Cortesía | Bomberos Voluntarios Amealco

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) hizo lo propio con su brigada de hombres que llegaron al punto para realizar las maniobras pertinentes y así luchar como uno solo con los demás equipos en contra de las llamas.

Se informó que fueron cerca de treinta hectáreas las que se vieron afectadas con el consumo de su vegetación, tras varias horas se logró controlar el fuego, no se especificaron las causas por las que comenzó dicho incendio, pero no se descartó que pudo haberse tratado de una quema de basura, por lo que se exhortó a ciudadanos a seguir los lineamientos básicos para evitar este tipo de situaciones, como lo es tirar basura, colillas de cigarros etc.