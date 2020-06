Ardió una caja seca

Una caja seca ardió durante la madrugada de ayer en la colonia La Estrella en el municipio de Pedro Escobedo, bomberos voluntarios de aquella demarcación acudieron para luchar contra el fuego que la consumió.

Trascendió de manera extraoficial que la caja seca había sido estacionada durante la tarde del pasado domingo en la zona, sin embargo, pocos antes de las tres de la mañana el reporte de que fuego la estaba consumiendo se recibió al 911 de aquel municipio.

En cuestión de minutos los bomberos voluntarios llegaron y comenzaron a laborar en la zona, extendieron sus mangueras y como uno solo trabajaron para controlar las llamas que, para ese momento estaban en todo la unidad.

Minutos más tarde se logró apagar el fuego, no se reportaron personas lesionadas en este hecho y no hubo un motivo claro por el cual pudo haber iniciado el fuego, aunque no se descartó que pudo haber sido intencional.