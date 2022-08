Camión volcó en el trébol

Un camión con caja seca refrigerada terminó volcado luego de que el chofer perdió el control, los hechos ocurrieron en el distribuidor vial conocido como trébol a la altura del kilómetro 159 de la carretera 57 con dirección a la ciudad de Querétaro.

Datos obtenidos en el lugar del accidente señalaron que el chofer venía del sur del país hacia el norte, aunque no está claro cómo ocurrió el hecho, el pesado transporte terminó recargado sobre la barra de contención.

La circulación no se vio afectada ya que sucedió fuera del carril de baja, no hubo necesidad de intervención de cuerpos de emergencia ya que el chofer no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

De lo ocurrido tomaron parte elementos de guardia nacional división carreteras, quienes informaron al chofer los pasos a seguir en este tipo de situaciones, por lo cual fue pedido el apoyo de su empresa de seguros.