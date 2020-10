Camioneta se incendiaba en carretera 57

Un incendio en el motor de una camioneta comenzó y se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia hasta el kilómetro 175 de la carretera 57 con dirección a la ciudad de México, por ser zona limítrofe de dos municipios, acudieron bomberos de Pedro Escobedo y de San Juan del Río.

El fuego comenzó en la parte frontal del motor de una camioneta Voyager en color dorado con placas para Querétaro, la conductora la alcanzó a orillar en el acotamiento del carril de baja velocidad y de inmediato se solicitó el apoyo correspondiente al 911.

Policiaca Carambola de tres en la autopista 57

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de Bomberos Voluntarios de ambos municipios, en cuestión de minutos el fuego logró ser controlado sin que la camioneta ardiera en su totalidad, un joven que iba a bordo fue valorado por presentar algunas lesiones.

Después de algunos minutos de haber recibido la asistencia, no fue necesario su traslado a un hospital pues sus heridas no ponían en riesgo su integridad, una grúa fue necesaria para retirar de la zona la unidad motora pues debido a las condiciones mecánicas no fue posible moverla.