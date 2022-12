Chocan par en Universidad en Rancho Banthí

Una moto y una camioneta escenificaron un percance, cuando, según el testimonio de el de la ligera unidad, no alcanzó a frenar y se fue de lleno contra la otra cuando intentó ingresar a la calle Sinaloa en Rancho Banthí.

Los datos que fueron proporcionados por parte de el de la moto, señalaron que él iba hacia el oriente, pero en algún momento el de la camioneta, una Nissan con redilas en color rojo y placas queretanas, se abrió para ingresar a la mencionada calle.

El de la ligera unidad no alcanzó a frenar del todo y ocurrió el choque, él y su acompañante resultaron con algunos golpes, por unos minutos ambos quedaron atravesados en mitad de la vialidad.

En la camioneta iba un hombre, una mujer y un menor de edad, pero no presentaron golpes de consideración, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, luego los dos se orillaron para no entorpecer la circulación.

Se pidió la intervención de autoridades para que llegaran al punto, pues no lograban ponerse de acuerdo, luego fueron los mismos elementos de Tránsito Municipal, quienes les informaron que de no llegar a un acuerdo para las reparaciones, ambos serían puestos a disposición de la autoridad competente y tendrían que pagar las multas y los arrastres al corralón.