Choque colapsó la carretera 57

Un choque entre un tráiler y tres autos provocó un caos en la carretera 57, pues tras el impacto todos los involucrados quedaron detenidos en el carril de alta velocidad, los hechos ocurrieron en el kilómetro 170, entre La Estancia y San Gil.

Los datos que fueron proporcionados indicaron que los vehículos iban circulando con dirección al norte, en algún momento disminuyeron su velocidad y ocurrió el choque entre ellos, viéndose involucrados un tráiler, una camioneta y dos carros.

El pesado no habría alcanzado a frenar y aventó a la camioneta contra los vehículos, no hubo personas lesionadas, solo los daños materiales, por ello no fue necesaria la intervención de algún cuerpo de emergencia.

El tráfico se vio severamente entorpecido ya que solo quedó el carril de la derecha para circular, al punto llegaron elementos de Guardia Nacional División Carreteras quienes hablaron con los involucrados.

Luego de automovilistas explicaron lo que había ocurrido, se les solicitó que movieran sus vehículos para liberar la circulación, fue por ello que tras tomar algunas gráficas se logró liberar el flujo vehicular.

Por los daños fue necesario el apoyo de los seguros, así mismo se informó que de no llegar a un acuerdo los vehículos se irían al corralón federal, al final se brindaron los pases necesarios para las reparaciones y se aplicaron las multas correspondientes.