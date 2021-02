Claman justicia por trágico accidente

Familiares de Andrés “N” taxista que perdió la vida junto a su pasajero identificado como Carlos “N”, en un brutal accidente ocurrido el pasado sábado 13 de febrero, informaron que no se ha llegado a ningún acuerdo con el otro conductor involucrado en el hecho de tránsito, identificado como José “N”, de quien se dijo es doctor.

El pasado sábado, el auto de alquiler, era guiado sobre Paseo Central con dirección a Tequisquiapan y al llegar a la altura de la esquina con Siete Poniente, en Valle de Oro, el conductor utilizó el retorno ubicado en esa zona para intentar incorporarse a dicha calle.

Fue entonces que, un auto Audi en color blanco, que era guiado sobre Paseo Central con dirección a la carretera 57, lo impactó de lleno, provocando que se volcara y que murieran de manera instantánea los dos ocupantes.

A seis días de haber ocurrido el terrible hecho de tránsito, familiares informaron que, no han llegado a un acuerdo con el conductor del otro auto, no han recibido ningún tipo de beneficio económico y no tienen planeado otorgar el perdón, pues señalaron que buscaran por todos los medios legales posibles, un juicio para buscar una sentencia, sin dar detalles de si el otro conductor se encuentre libre o no.