Conato de incendio en mitad de la 57

Una camioneta comenzó a quemarse, ciudadanos que iban pasando ayudaron a apagarla, autoridades municipales de protección civil que acudieron a dar apoyo, informaron que no hubo personas lesionadas y que las causas del hecho no fueron especificada, la cuestión ocurrió en la carretera 57, a la altura de Pedro Escobedo con dirección a la Ciudad de México.

“No pues veníamos en circulación y de repente se empezó a prender, mi compañero se dio cuenta y dijo que se estaba quemando y pues ya, empezamos a checar eso y eso fue lo que paso realmente que fue lo que paso no sabemos na mas vimos llamas que empezaron a salir ¿Qué se le quemó no sabes? No sabemos, no sabemos, ósea el equipo a ultimas se quemó el equipo que traemos”, comentó Alfredo Mosqueda quien viajaba en la unidad motora.

Fue una Nissan NP 300 en color gris con placas de circulación para el estado de México, que viajaba procedente de Monterrey y tenía como destino la Ciudad de México, pero al cruzar este punto ocurrió el hecho.

Los ciudadanos que iban pasando hicieron varios reportes, pero uno de los conductores se bajó con un extintor para combatir las llamas e incluso otras personas ayudaron también para controlar el fuego.

Luego de que se extendieron las llamas, llegaron elementos de bomberos voluntarios con base en esa demarcación para hacer labores de enfriamiento y descartar alguna otra eventualidad, luego se fueron de la zona.

Los afectados informaron que pidieron el apoyo de sus empresas de seguros para las reparaciones de los daños ocasionados por este hecho, que los dejó varados en mitad de la vía de comunicación.