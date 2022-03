Escenifican choque en caseta de cobro

Un choque, entre un tráiler y un automóvil, ocurrió cuando uno de los dos choferes no respetó su carril e invadió el otro, los hechos ocurrieron en la carretera 57, a la altura del kilómetro 147, con dirección a Querétaro, en la caseta de cobro de Palmillas.

Se trató de un carro Aveo en color con placas de circulación para Hidalgo, que era guiado sobre la autopista, al llegar a la zona de peaje, ocurrió el choque contra un tráiler Kenworth en color azul y con placas para el servicio público federal.

Tras el impacto, ambos choferes descendieron y comenzaron a dialogar de lo ocurrido, sin embargo, no lograban llegar a un acuerdo, no hubo personas heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

A los pocos minutos de ocurrido el choque, llegaron al sitio elementos de Guardia Nacional División Carreteras, quienes abanderaron el sitio, sin que hubiese ocurrido alguna afectación en el tráfico por este choque.

Ambas partes, involucrados pidieron la intervención de sus empresas de seguros para que los daños fueran reparados, además, se solicitó a los choferes que movieran sus unidades hasta una orilla de la carretera, los elementos de seguridad federal indicaron a las partes involucradas los pasos a seguir por esta situación.