Golpean y lesionan a un joven para atracarlo

Un joven fue tundido a golpes por un par de sujetos quienes, además, aprovecharon la ocasión para robarle, fue observado por ciudadanos al momento de estar tirado entre matorrales en el distribuidor vial conocido como trébol, en la salida a Tequisquiapan en el municipio de San Juan del Río.

Fue poco antes de las nueve de la mañana de ayer, muchos automovilistas iban por la carretera México Querétaro, a la altura del kilómetro 158, alguien observó al joven tirado boca arriba en los pastizales, pensaron que estaba muerto.

Una vez que se hizo el reporte se movilizaron hasta el lugar elementos de policía municipal quienes iban a bordo de motocicletas, ellos constataron que se trataba de un hombre que en efecto estaba sumamente golpeado de la cara y de varias partes del cuerpo.

La zona fue abanderada en espera de los servicios de emergencia, por ello avanzaron elementos de Protección Civil, al llegar los socorristas el hombre recibió la atención médica prehospitalaria necesaria.

Se informó que las lesiones que sufrió no eran de gravedad y que no era necesario llevarlo de manera urgente al hospital, fue por ello que una vez que hablaron con el lesionado se retiraron del sitio.

Los patrulleros estuvieron abanderando la zona mientras trabajaron los socorristas, luego por un largo rato estuvieron hablando con el afectado quien les indicó que vivía en la zona poniente del municipio, muy cerca de la entrada a la comunidad de El Carrizo.

En el lugar se comentó que el joven no quería proceder en contra de quien le dio esos golpes ya que, además, dijo no conocerlos, por ello no sería iniciada ninguna carpeta, luego intentaron contactar con alguno de sus conocidos para que se pudiera retirar a su casa y ser llevado a un hospital para atender las heridas que tenía de manera visible en el rostro.