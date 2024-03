Hombre murió arrollado en la 57

Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida al momento de intentar cruzar corriendo la carretera México-Querétaro, fue impactado por un pesado transporte que se retiró de la zona. El hecho ocurrió a la altura del puente del Barrio de La Cruz en el municipio de San Juan del Río.

El hombre intentó cruzar hacia el carril de extrema derecha y en algún momento fue alcanzado por un transporte de carga, tras el impacto quedó tendido fuera de la carretera en el acotamiento.

Fueron unos ciudadanos los que se percataron de lo que estaba ocurriendo y pidieron de inmediato el apoyo de cuerpos de emergencia a la línea 911.

Hasta el lugar acudieron unos paramédicos del centro regulador de urgencias médicas quienes solamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por ello no informaron a los elementos de la Guardia Nacional División Carreteras que estaban en el lugar.

La zona fue acordonada y se abanderó el sitio para evitar otro hecho de tránsito, de lo que ocurrió se dio parte a la Fiscalía General del Estado acudiendo sus policías de investigación del delito para comenzar con las primeras pesquisas.

Un hombre que estaba en un campo cercano y que se percató de lo ocurrido se acercó para ver y comentó que no ubicaba al joven ya que al parecer no era de la zona, pero dijo que no se miraba en situación de calle.

Minutos más tarde llegó el servicio médico forense para comenzar con la diligencia en el lugar, la perito que iba a cargo una vez que se colocó el traje blanco comenzó a sacar varias fotos para recabar la mayor cantidad de indicios, se dijo que no traía identificaciones y qué se iría a la morgue en calidad de desconocido.