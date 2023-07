Identifican a mujer arrollada por el tren en Lomo de Toro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer mediante un comunicado de prensa que fue identificada como Dalila “N”, la mujer que perdió la vida al ser arrollada por el tren el pasado 24 de junio en Lomo de Toro, en el municipio de San Juan del Río.

Ese día personal encargado de maniobrar en el tren observó el cuerpo de la mujer en medio de las vías, tras haber sido atropellada por la pesada mole, fue por ello que se dio parte a las autoridades quienes corroboraron el hecho.

Policiaca Mujer fue arrollada por el tren

Al sitio acudieron elementos fiscales quienes comenzaron con las labores periciales para hacer el levantamiento del cuerpo que se fue en calidad de desconocido a la morgue.

En su información se detalló que en seguimiento a los actos de investigación, se obtuvo el resultado de las pruebas genéticas, que dieron datos positivos para la identificación de Dalila “N”.

Por esta razón, tras los datos obtenidos se le informó a la familia de la ofendida, asegurando que no existen datos sobre la participación de una tercera persona en este hecho aseverando que por este hecho no se inició ninguna carpeta de investigación por su no localización.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo