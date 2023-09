Llanta sale volando y estrella con camioneta

La llanta de un carro Chevy se le zafó y brincó al carril contrario, impactando contra una camioneta en el kilómetro 10 de la carretera San Juan del Río - Xilitla a la altura de San Nicolás en Tequisquiapan.

Era un Chevy Monza en color negro que era manejado hacia el municipio tequisquiapense, en algún momento el chofer manifestó que la llanta trasera de lado izquierdo se le amarró y luego como pudo se logró detener en el acotamiento de extrema derecha.

Policiaca

La llanta brincó el camellón central y en su paso se estrelló contra una camioneta cuyo conductor ya nada pudo hacer por el evitar el impacto, por ello se detuvo metros adelante con daños de consideración.

Algunos ciudadanos dieron aviso al número de emergencia 911, aunque no hubo lesionados si acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tequisquiapan para tomar conocimiento.

El carro que no tenía una llanta fue abanderado, en tanto, el otro chofer informó que ya había hablado con el que iba al volante del Chevy pero no habían llegado a ningún acuerdo puesto que le manifestó que no tenía para cubrir las reparaciones.

Dicha controversia fue expuesta ante los elementos de seguridad municipal quienes les explicaron que de no conciliar el pago ambos carros serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

