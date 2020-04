Mujer detenida por robar tienda

Una mujer intentó robar mercancía de una tienda de conveniencia, los hechos ocurrieron en la esquina de Avenida Juárez e Hidalgo en la zona centro de la ciudad, fue detenida por elementos de policía municipal.

Luego de que los encargados de la tienda notaron que la mujer se fue sin pagar hicieron el reporte correspondiente, de inmediato los uniformados próximos la detuvieron a pocos metros del establecimiento.

Policiaca Detienen a fardero

Tras ser presentada fue identificada plenamente por la parte afectada quien exigió el pago de lo sustraído.

La mujer manifestó no llevar dinero por lo que no pudo pagar el importe de lo que se había robado, fue así que regresó la mercancía desconociéndose lo que intentó robar, se supo que la parte afectada no quiso proceder de manera legal en su contra por lo que se marchó del lugar.