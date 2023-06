Once detenidos en enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Escolásticas

La detención de la delegada Trinidad Osornio, de la comunidad de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, desató una controversia entre ciudadanos que afirmaron que fue hecho de manera ilegal, por ello retuvieron patrullas de otras demarcaciones y a fiscales que acudieron para cumplimentar este proceso.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementó un operativo que desató un enfrentamiento con los ciudadanos, dejando como saldo nueve personas más detenidas y cuatro policías lesionados.

Policiaca Estalló conflicto en Pedro Escobedo

Fue poco después de las ocho de la mañana de ayer, cuando las autoridades fiscales cumplieron la orden de aprehensión en contra de la delegada y de un joven más, fue por ello que, decidieron impedir la salida de las unidades oficiales, colocando piedras y atravesando vehículos en las calles aledañas.

Griselda Santiago Sixto, quien es secretaria de Gobierno en Pedro Escobedo refirió que: “Sí, en efecto detuvieron a dos personas aquí en la comunidad derivado de un procedimiento entre particulares, pero ya estuvimos entablando un diálogo con ellos”.

Por otro lado, la hija de la detenida, informó que no le habían hecho de conocimiento en donde se encontraba su madre: “Está pasando que a mi mamá se la llevan 8:20 en una patrulla, la arrestan, la suben y se la llevan, no sé dónde está, fui a Querétaro, no está en el penal, fui a San Juan, tampoco está ahí en la fiscalía”, comentó Viviana Zepeda.

Las patrullas fueron liberadas. Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Indicaron que no se moverían de ahí hasta que regresaran a los dos detenidos, fue por ello que acudieron a las negociaciones representantes de la Secretaría de Gobierno del municipio y luego del estado, quienes negociaron con los pobladores para permitir su salida.

Era poco después del mediodía que seguían las negociaciones entre las autoridades y los ciudadanos, Gerardo González, quien se identificó como director de desarrollo político de gobierno del estado, estaba hablando con ellos y les comentó que: "Si acreditan el derecho, finalmente ya se resolverá ese tema, en cuanto a lo que tiene que ver con las detenciones si, esa parte si no está en nuestra cancha”.

Fue en ese momento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo una intervención con granaderos, los cuales movieron las piedras de la calle y luego se acercaron a una camioneta que estaba estorbando el paso para que salieran las patrullas retenidas.

Los manifestantes se acercaron para exigir que no tocaran la unidad motora, uno de ellos se subió y la retiró por voluntad propia, pero alguien más se acercó y se tornó agresivo, fue ahí donde comenzaron los gritos y empujones, en algún momento comenzaron a arrojar piedras y todo se salió de control, luego de mover a las personas de la mitad de la calle, las patrullas que estaban atrapadas comenzaron a salir.

Las unidades de seguridad fueron atacadas con piedras en tanto iniciaban su movilización, algunos vidrios se rompieron y se informó que las siete unidades que estaban en el sitio presentaron daños, la fiscalía dio a conocer que la situación dejó como saldo un total de nueve personas más detenidas, una de ellas con orden de aprehensión vigente por el mismo delito del despojo y los otros por la conducta que presentaron ante las autoridades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fueron las mismas autoridades las que informaron que cuatro policías resultaron con lesiones, pero ninguna de esas ponía en riesgo su vida, por otro lado, de los detenidos se refirió que, todas las personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para seguir con las investigaciones y definir la situación jurídica de cada una de las personas.