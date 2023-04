Otra víctima mortal en la 57

El chófer de un autobús de pasajeros perdió la vida luego de un trágico accidente en la Carretera Federal México-Querétaro (autopista 57), a la altura del distribuidor vial conocido como trébol, con dirección a la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, conductores refieren que el tráfico comenzó a detenerse a la altura del kilómetro 159 lo que provocó que varias unidades comenzaran a disminuir su velocidad, no obstante un tráiler no logró frenar a tiempo e impacto a otra pesada unidad por la parte de atrás. Derivado de ello el conductor del autobús de pasajeros no pudo detenerse por lo que se impactó de manera brutal en la caja del tráiler.

Por el accidente, varios de los pasajeros del autobús llamaron a la línea de emergencia para solicitar apoyo de las diversas corporaciones. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos.

Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río y de Protección Civil, quienes nada pudieron hacer por el conductor del autobús, pues solo constataron que ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que eran alrededor de 50 personas provenientes de diversas partes del norte del país, las cuales se trasladaban a la Ciudad de México para realizar compras. Ninguno de ellos presentó lesiones mayores

Por el brutal accidente la autopista quedó totalmente cerrada por algunos minutos, luego se abrió un solo carril generando un caos vial en el sitio.