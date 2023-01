Peatón aventado por taxi de Tequisquiapan

Un hombre de aproximadamente 35 años fue aventado por un taxi, los hechos ocurrieron cuando el peatón intentó cruzar la avenida Universidad a pocos metros de la calle Las Garzas, en la zona oriente del municipio.

Algunos datos que fueron recabados indicaron que el hombre estaba tratando de cruzar la vialidad, en algún momento ocurrió el hecho y quedó en el suelo, el chofer del taxi, un versa en color naranja y razón para Tequisquiapan, se detuvo a los pocos metros.

Algunos testigos pidieron el apoyo correspondiente al número de emergencia 911, a los pocos minutos llegó una patrulla de policía municipal para tomar parte y abanderar la zona, de este modo evitar algún otro hecho de tránsito.

Una patrulla de asistencia particular llegó al punto, sus paramédicos le dieron la atención prehospitalaria al hombre, luego de unos minutos se informó que las heridas que presentó no eran graves, por lo cual no urgía su traslado a un hospital.

La ambulancia se retiró del sitio, para ese momento ya estaban los elementos de Tránsito Municipal, para comenzar a hablar con las dos partes, indicando que era necesario que llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.

El taxista habló a su empresa de seguros para que las posibles lesiones que pudieran derivar de este hecho fueran checadas por algún médico en un hospital particular, para ello se le brindó un pase al lesionado.

Las multas correspondientes por lo ocurrido fueron aplicadas al taxista, dejando uno de sus papeles en garantía, el cual podría recuperar luego de pagarla.