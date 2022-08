Recuperan vehículos robados

Un tracto camión y una motocicleta, ambos con reporte de robo vigente, fueron recuperados por elementos de policía municipal, la primera acción fue en Loma Linda, la segunda en el fraccionamiento Las Águilas, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río en un comunicado.

La información que proporcionó la dependencia de seguridad señaló que, en el caso del pesado transporte, el evento derivó de los operativos implementados por la policía sanjuanense en la comunidad de Loma Linda.

En la calle Noche Buena, fue ubicado el pesado transporte en la esquina Tulipán y Nochebuena. La unidad, de color rojo, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, por contar con reporte de robo vigente, ocurrido en meses anteriores en el estado de Guanajuato.

Por otro lado, en la colonia Las Águilas, elementos policíacos que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, sobre la calle Águila, observaron una motocicleta Honda, color rojo, sin placas de circulación.

El conductor manifestó que tenía días de haberla adquirido y como todavía no terminaba de pagarla, no le habían entregado los documentos correspondientes; admitió no contar con licencia de manejo. La unidad también tiene reporte de robo.