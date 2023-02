Roban instalaciones de grupo reto en San Juan del Río

Dinero en efectivo, equipo de cómputo y objetos de valor, fueron sustraídos de las instalaciones de grupo Reto, ubicadas en la calle Mercedes Camacho en la Colonia Praderas del Sol, al Oriente de el municipio de San Juan del Río.

Fue durante la mañana que las encargadas del lugar llegaron como habitualmente lo hacen y se percataron del robo al lugar cerrado.

" A las 10 de la mañana llegué y abrí, aparentemente no se ve ni un desorden, pero en cuanto me acerqué al escritorio de la recepción encontré todo botado todo tirado, hace falta la computadora de este escritorio, me fui a revisar todas las oficinas y la que esta aquí a lado también la falta la computadora, la chapa estaba en el suelo", comentó la persona a la que le tocaba hacer guardia el día de hoy.

Los rateros tuvieron la calma de ingresar por un ventanal ubicado en la parte superior, luego de romperlo descendieron con una cuerda.

Tras el robo se dieron a la fuga, sin que nadie se hubiese percatado de lo que ocurrió, hasta el día de hoy; las encargadas hicieron el reporte al 911, acudiendo policías al sitio.

Los elementos las orientaron para comenzar con la denuncia formal vía electrónica, la cual comenzó desde el lugar donde ocurrió el hecho.