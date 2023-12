Se denunciaron 10% de los delitos en el Querétaro

Del total de delitos del fuero común cometidos en el estado de Querétaro durante 2022, solo el 10.2 por ciento fueron denunciados ante la autoridad competente, dicha cifra representa una disminución con respecto a las denuncias interpuestas durante 2021, lo anterior según información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023.

Según la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año pasado se estima que en el estado se cometieron 642 mil 38 delitos del fuero común, de los cuales en el 10.2 por ciento de los casos se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), esto representa que alrededor de 65 mil 487 incidencias delictivas fueron denunciadas.

Asimismo, el documento indica que del total de delitos denunciados, en el 72.4 por ciento se inició una capeta de investigación, es decir, se estima que en 47 mil 412 de los casos la FGE abrieron actos de indagación sobre los hechos cometidos. Ahora bien, tomando como referencia lo anterior, la ENVIPE 2023 señala que de los 642 mil 38 delitos cometidos en la entidad, se inició carpeta de investigación en 7.4 por ciento de los casos.

Se agrega que del total de las carpetas iniciadas ante la Fiscalía General del Estado, en el 46.1 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación, el 31.4 por ciento está en proceso de trámite, en el 5.4 por ciento hubo una recuperación de bienes; mientras que el porcentaje restante se divide en categorías como “se puso al delincuente a disposición de un juez”, “se otorgó el perdón” y “hubo reparación del daño”.

Ahora bien, la ENVIPE 2023 refiere que la cifra negra en el estado de Querétaro corresponde al 92.6 por ciento de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Agrega que entre las razones de las víctimas para no denunciar los delitos ante la instancia competente están la pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad.

La información publicada señala que el fraude fue el delito que más se cometió en la entidad. Se estima que esta incidencia delictiva representó una tasa de 9 mil 925 casos por cada 100 mil habitantes durante el 2022. Dentro de esta categoría se incluyó al fraude bancario y fraude al consumidor.

Finalmente, se establece que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

“se centra en la generación de información relevante para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad y victimización”.