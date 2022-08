Semaforazo en Paseo Central y Arteaga

Fuerte percance ocurrió cuando el chofer de un tráiler no habría alcanzado a frenar e impactó a una camioneta, algunos testigos señalaron que el pesado no habría respetado la luz roja del semáforo, los hechos ocurrieron en Paseo Central y Arteaga.

El pesado transporte en color amarillo era guiado con dirección a Tequisquiapan, sin embargo, tras el percance, quedó en mitad de la vialidad y la camioneta, un Nissan Np 300, con un golpe en uno de sus costados.

No hubo personas heridas en el hecho de tránsito, por lo que no fue necesario el apoyo de cuerpos de emergencia, sin embargo, hubo un poco de congestionamiento vial, pues no querían moverse hasta que legaran autoridades.

Policiaca Aparatoso choque en San Nicolás, Tequisquiapan

Al llegar elementos de policía estatal, los dos choferes se orillaron, los elementos de seguridad indicaron a las dos partes los pasos a seguir para que llegaran a un acuerdo para el pago de los daños, por lo que pidieron el apoyo de sus empresas de seguros.