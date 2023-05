Tráiler le pegó a un taxi en la 120

Un choque ocurrió entre un tráiler y un taxi, cuando uno de los dos choferes no cedió el paso al otro, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 22 de la carretera 120, San Juan del Río - Xilitla, a la altura del municipio de Tequisquiapan.

El conductor del pesado transporte manifestó que iba circulando sobre la vía de comunicación, el del taxi se iba a incorporar y no se percató de que estaba en la zona, cuando ocurrió el choque que dejó daños en la unidad de alquiler.

Los dos vehículos fueron orillados para no entorpecer la circulación en la vía de comunicación, aunque a algunas personas se detenían para ver lo que estaba ocurriendo, por ello hubo un poco de afectación vehicular.

“A pues yo venía circulando sobre la carretera, de hecho, estábamos, estaba yo parado y el se incorporó, pero como de acá arriba no se ve, entonces me le alcanzó a agarrar con los birlos, un cuarto y la fascia, bueno él dice que traía la fascia yo no veo que trajera nada”, comentó Honorio Olguín quien iba al volante del tráiler.

El otro chofer solo atinó a decir que le pegaron en su unidad motora, luego comenzó a hablar con policías quienes le indicaron los protocolos a seguir en este tipo de situaciones que dejó daños en ambos automotores.

Las multas correspondientes fueron aplicadas y ambas partes pidieron el apoyo de sus empresas de seguros para que todo quedara a satisfacción de ambas partes, la situación dejó un daño por varios miles de pesos.