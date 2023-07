Vecinos amenazan con linchamientos

Vecinos de la colonia Lomas de San Juan Sección Campestre, señalaron que han sufrido una serie de robos de manera constante, indicaron que han entregado a autoridades a presuntos delincuentes que han sido sorprendidos en flagrancia, pero vuelven a salir e incluso uno de ellos regresó para amenazarlos, ante ello declararon que han decidido tomar medidas extremas como el linchamiento en caso de volver a ver a estos sujetos cerca de sus domicilios.

Comentaron que un par de sujetos en compañía de una mujer, todos sumamente jóvenes, ingresaron por la fuerza a un domicilio ubicado en la calle Monte Parmaso que al parecer se encuentra en abandono.

Policiaca Intentan linchar a ratero en La Valla

Indicaron que en retiradas ocasiones han sido víctimas de estos sujetos, les han robado desde tubería de cobre, herrería, bicicletas e incluso han ingresado a los domicilios aledaños para hurtar lo que han podido.

El pasado sábado estos sujetos fueron descubiertos merodeando en los techos de varias casas, presuntamente con el fin de ver a cuál podrían ingresar para tratar de robarse algún objeto de valor, fue ahí donde solo lograron atrapar a uno de ellos, pues los otros se dieron a la fuga.

Los mismos vecinos comentaron que patrulleros llegaron a la zona, tras escuchar la historia de la detención de este sujeto fue entregado a ellos, pero dijeron que pidieron a los policías que uno de los afectados se fueron con ellos para interponer la denuncia, sin embargo, el que iba al volante de la patrulla aceleró y se fue con rumbo desconocido, por ello no hubo ninguna denuncia formal contra el presunto ratero.

Durante la mañana de ayer, el sujeto, quien había sido señalado como presunto ratero, regresó a la colonia y comenzó a amenazar a los mismos vecinos con un chuchillo, les habría dicho que tendrían consecuencias por haber sido entregado a las autoridades, por ello fue sometido por varios de los presentes y nuevamente entregado a patrulleros, esta vez sí fue presentado a la Fiscalía General del Estado y uno de los vecinos acudió para interponer la formal denuncia.

Horas más tarde se manifestaron en las inmediaciones de la casa donde habrían llegado este grupo de sujetos, indicaron que contrataron a un herrero para soldar la puerta al marco y de esta manera evitar que entraran.

“Aquí en esta colonia somos 623 familias, nos hemos dado a la tarea de unirnos e ir erradicando poco a poco la delincuencia queremos que nos ayuden, eso es lo único como habitantes que no nos abandonen que no nos dejen, a este sujeto que vino a amenazarnos nos dicen que supuestamente no le encontraron pruebas, nosotros como representantes firmamos la bitácora y que se lo iban a llevar a la Fiscalía, hoy vino y nos amenazó”, comentó uno de los representantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Molestos por la situación de inseguridad indicaron que una vez en la patrulla le dijeron que, si lo volvían a ver en la zona iban a tomar justicia por su propia mano, e incluso si era necesario comentaron los vecinos que lo lincharían.