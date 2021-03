Vehículo impactó poste en Avenida Juárez Oriente

El conductor de un carro perdió el control, se subió al camellón e impactó un poste que sostenía unas luminarias, los hechos ocurrieron en Avenida Juárez Oriente esquina con Agustín Melgar, a la altura de la colonia Juárez.

Fue alrededor de las seis de la mañana de ayer, que el chofer de un auto en color azul con placas de circulación para el estado de Querétaro, lo habría guiado sobre Agustín Melgar a exceso de velocidad y se intentó a incorporar hacia Avenida Juárez.

Policiaca Aparatoso choque en La Rueda

En ese momento, se subió al camellón central e impactó el poste, el cual estuvo a punto de derribar, el vehículo quedó atravesado en la vialidad, algunas personas que iban circulando por el sitio informaron de lo ocurrido al 911.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito, quienes tomaron parte en lo ocurrido, el chofer no fue localizado en el sitio, por lo que no se supo si sufrió lesiones o no, el auto fue remitido a un corralón como garantía del pago de los daños cuando lo reclamen.