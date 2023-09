Gobierno de Morelos acusa a FGE de robar documentos de carpeta contra Uriel Carmona

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) robó documentos de suma importancia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), presuntamente bajo las órdenes de Uriel Carmona para favorecerse en los procesos penales que enfrenta.

"Éste es un atropello de algunos personajes que no vamos a decir nombres, pero estuvieron dirigidos por el fiscal. Él mandó a algunas personas bajo amenazas", expresó el mandatario estatal.

Señaló que, ante esta situación, las y los miembros del Ejecutivo sostendrán una reunión para determinar las acciones a seguir luego de estos hechos en el organismo, pues consideró grave el actuar de la FGE al sustraer información valiosa.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, acusó a la FGE de apropiarse de diversos documentos de la Fiscalía Anticorrupción de manera ilegal



Señaló que analizan tomar acciones, pues a decir del mandatario fue una estrategia enviada por el fiscal, Uriel “N”

📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/0g9ZVZDBxH — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 18, 2023

"No les puedo decir tanto porque vamos a actuar conforme a derecho por lo que hicieron ahí en la Fiscalía Anticorrupción, pues dicen que se robaron todo lo que estaba ahí adentro, lo cual es un delito muy grave", dijo Blanco Bravo.

Justicia Uriel 'N' seguirá en prisión; FGR logra imputación por tortura

La mañana del jueves 14 de septiembre se registró una fuerte movilización por parte de agentes de investigación de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (FIDAI-UECS) en las instalaciones de la FECC en la colonia Reforma, de Cuernavaca.

Lo anterior, luego de que se liberó una orden de aprehensión en contra del fiscal Uriel "N" por el delito de tortura.

Más tarde, el mismo jueves la FECC intentó desistirse de los cargos contra el servidor público, sin embargo, la carpeta de investigación se encontraba pérdida, por lo que no se tomó en cuenta este recurso.

De manera repentina, también se informó de la renuncia de Juan Salazar Núñez quien buscará ser magistrado del Poder Judicial en Morelos, y en su lugar arribó Isaías Rodríguez Moreno, pues de igual forma Edgar Núñez Urquiza fue removido de su cargo de vicefiscal.

"Se metieron al agandalle unos personajes que no dan el perfil... Se llevaron muchos documentos, pero vamos a actuar porque no se vale, no se vale lo que están haciendo", dijo Blanco Bravo.

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music