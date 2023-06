Asesinan a activista de la comunidad LGBTQ+ en Moroleón

Iván Pantoja, activista y promotor de la comunidad LGBT+ en el municipio de Moroleón, Guanajuato, fue asesinado la noche de este martes en uno de sus negocios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas de ayer, cuando policías municipales recibieron la alerta de disparos en el local de ropa ubicado en la esquina de las calles Puebla y Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes. | Foto: El Sol del Bajío

Al llegar al lugar, los elementos encontraron a una persona con heridas por arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja trataron de auxiliar a la víctima, pero al llegar a la escena ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados arribaron al local de Pantoja a bordo de un vehículo y lo acribillaron a quemarropa.

El pasado 17 de junio de 2021 Iván Pantoja sufrió un atentado en el mismo establecimiento, el cual dejó como saldo la pérdida total de su patrimonio.

La alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, a través de su cuenta oficial de Facebook externó sus condolencias por el asesinato.

“A un ser humano lleno de alegría, de entusiasmo, por haber hecho de esta ciudad un lugar mejor para la comunidad LGTB y marcar la diferencia en todo lo que hacía, le agradezco siempre infinitamente su amistad, su entrega pero sobre todo las ganas que me dejas de seguir adelante acompañando a esta hermosa comunidad en tu honor y tener un México hermoso para todos y todas, lleno de igualdad y amor al prójimo; Nos harás mucha falta querido amigo, tu amistad incondicional jamás la olvidare, serás un recuerdo eterno que me acompañará siempre y me reconfortará cuando ocupe de ti, Te amo amo siempre Ivan Pantoja”, publicó.

