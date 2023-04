Fue algo impactante que me marcará de por vida: Regina, víctima del accidente en globo

“Fue algo impactante, es algo que me va dejar marcada para toda la vida, es una pesadilla que jamás voy a olvidar, ver a mi padre quemándose y a mi madre tirada en el piso ya muerta, fue espantoso”, dijo la joven Regina, hija del matrimonio que murió la mañana del pasado sábado, luego de que el globo aerostático al que habían subido para realizar un viaje panorámico, se incendió, explotó y cayó al vacío.

Así lo manifestó la menor de 13 años de edad, antes de que fuera intervenida quirúrgicamente para corregir la fractura del húmero derecho y reducir la luxación de cabeza humeral y del lavado quirúrgico de heridas y quemaduras en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), donde se informó que su evolución ha sido favorable y actualmente su estado de salud es estable y en buenas condiciones.

Personal médico de dicho hospital dio a conocer que por lo anterior y tras ser valorada por el personal médico, se decidió su alta por mejoría, por lo que continuará en tratamiento médico y vigilancia en el manejo y curación de heridas y quemaduras, en su domicilio, ubicado en la Ciudad de México.

“Era cumpleaños de mi mamá y ella siempre había deseado dar un viaje en un globo aerostático, en la zona arqueológica de las Pirámides de San Juan Teotihuacán, por eso mi papá decidió cumplir con su deseo, llegamos al lugar y sin imaginarnos lo que el destino nos deparaba subimos al globo”, dijo la menor.

Al principio, agregó, todo fue divertido, el panorama era espectacular, pero después del gozo pasamos de lo divertido al terror, a la altura del tanque de gas comenzó a salir el fuego, luego las llamas invadieron la canastilla y el fuego nos alcanzó, vi como mi madre en su desesperación, ante el terror de morir quemada se arrojó al vacío, no lo podía creer, pero luego yo me coloque el paracaídas y también me arroje, el paracaídas me salvo la vida, aunque si sufrí golpes, fracturas y quemaduras en todo el cuerpo.

Pero lo más aterrador que viví en este paseo trágico, fue cuando salte y vi que mi padre se quemaba y que gritaba de manera aterrada, al ser envuelto por las llamas, después mi tragedia fue más grande cuando vi a mi madre tirada y ya sin vida, fue algo espantoso que no se cómo lo voy a superar, señaló.





El piloto ya fue entregado a elementos de la FGJEM

Por su parte, se informó que personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo ya entregó a sus homólogos del Estado de México a Víctor “N”, piloto del globo Aerostático, quien desde el día del accidente estuvo internado en el Hospital General de Tulancingo, donde fue atendido de los golpes, fracturas y quemaduras que sufrió.

El piloto, quien en sus primeras declaraciones afirmó que no se acordaba de nada de lo sucedido, solamente que había sufrido un accidente, fue trasladado a territorio del Estado de México, donde será puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de que sea esta instancia la que en las próximas horas determine su situación legal por la muerte del matrimonio y las lesiones que sufrió la menor Regina “N”, de 13 años de edad.

