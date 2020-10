IP pierde 19 mil mdp por bloqueo de vías en Chihuahua

MEOQUI. Las pérdidas económicas por el bloqueo a las vías del ferrocarril en el municipio de Meoqui superan los 19 mil millones de pesos, al cumplirse 50 días de que los campesinos cerraron este medio de comunicación en protesta por el desfogue de las presas de Chihuahua para el pago de agua del Tratado con Estados Unidos, aportación que espera la Comisión Nacional del Agua la realice este estado.

Un convoy del tren saturado con maíz amarillo para forraje cerca de la comunidad del Chivatito en la carretera a Juárez, otros vagones cargados con autos nuevos en los tramos de Jiménez y Camargo y algunas góndolas ferroviarias varadas con insumos y granos en el interior de la Unión de Crédito Delicias, además de carros tanque estacionados afuera de la cervecería Heineken son sólo una muestra del escenario que ha dejado el bloqueo de vías del tren en Estación Consuelo.

Alejandra de la Vega, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, calculó las perdidas por 19 mil millones de pesos al cumplirse 50 días del bloqueo. Aunque cifras nacionales contabilizan cantidades estratosféricas de pérdidas económicas agregando al bloqueo de Chihuahua los realizados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y normalistas en el estado de Michoacán, según denuncias hechas por la Confederación de Cámaras de la Industria (Concamin) o la Cámara de Industria de Transformación de León, Guanajuato, (Caintra) o por la misma industria ferrocarrilera.

Las afectaciones son importantes porque se ha entorpecido la logística de diversos sectores como el industrial, primordialmente el automotriz, y otros que igualmente han sido perjudicados como las industrias cementera y cervecera, señaló Alejandra de la Vega.

Dentro de los daños que se causan por el bloqueo está la salida de producción de maíz forrajero de los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa y otros de esa región del noroeste y las bodegas del grano ya están saturadas, dijo el presidente de la Fundación Produce de Chihuahua, Jesús Leal.

El bloqueo a las vías también afecta el cruce de vehículos de exportación que viene de las armadoras del Bajío con rumbo a Estados Unidos; el transporte de diésel y combustóleo para fábricas y algunas maquiladoras que aún siguen haciendo uso de la transportación de insumos para la producción manufacturera.

Cuando falta una semana para que venza el plazo del Tratado de Aguas con Estados Unidos, México lucha a contracorriente para cumplir con el 10 por ciento restante de su deuda en un conflicto histórico por el líquido y con un desenlace aún incierto para gobierno, campesinos y especialistas.

México todavía debe entregar 230.5 millones de metros cúbicos a Estados Unidos de su obligación quinquenal, por lo que lleva 89.3 por ciento de cumplimiento, expuso Blanca Jiménez, directora general de la Conagua.

"Tenemos varios 'planes b' para poder cumplir porque, como Estado mexicano, no es un problema del gobierno federal, es un problema de los tres órdenes de Gobierno, es un problema de todos los estados. O sea, como Estado mexicano no pensamos no cumplir", declaro.

"La visión que se tiene en Chihuahua del tema del agua la ven como un bien propio. Es un estado que ha repetido que el agua de Chihuahua es de Chihuahua", lamentó Jiménez, dijo que , dijo que el principal reto es que Chihuahua cumpla con su aportación. Con información de EFE