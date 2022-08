Ya no quieren trabajar y no rescatarán los cuerpos: hermana de minero atrapado en Sabinas

Juanita Tijerina Amaya, hermana de Hugo Tijerina Amaya, expuso que luego de la reunión de anoche que sostuvieron con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se acordó -casi a fuerza- que el próximo sábado será el último día de acciones de bombeo de agua, para lo que se firmará un acuerdo para las posibles indemnizaciones y finalizarán con un novenario en honor a los 10 trabajadores del carbón ya declarados muertos en el Pinabete.

Lo que pudo haber parecido el final de la esperanza de esta tragedia en Sabinas, Coahuila, tomó un vuelco de nueva cuenta. No habrá construcción del tajo abierto, ni tampoco se recuperarán los cuerpos de los diez mineros, sino que se expropiará el predio del Pinabete y se hará un novenario.

“El tajo no se aceptó, aceptaron las viudas que iban a hacer un novenario, ya se va a parar todo, o sea, me molesta la gente que mandó el Presidente, me molesta. Ya se va a parar todo, ya no va haber bombeo, ya no va haber nada gracias a la señora (refiriéndose a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez) que en medio de una hora decidieron qué era lo que iban a querer”.

Se suspenderán las acciones de rescate de mineros en Sabinas, Coahuila. / Foto: Karla Cortez

Cuestionada al respecto sobre de qué forma se recuperarían los cuerpos de los 10 mineros, dijo, “ya no los vamos a recuperar porque la señora ya no quiso trabajar, ella quiere que ya todos nos vayamos, que nos vayamos a acostar en paz, eso fue lo que nos dijo. A nosotros no nos dejó hablar, a mi papá tampoco lo dejó hablar. Él tiene muchos años de experiencia en la mina y él le decía desde un inicio qué hacer. Ella no lo quiso tomar en cuenta”.

Juanita Tijerina afirmó de nueva cuenta que esta tragedia concluirá sin la recuperación de cuerpos y será una calca de Pasta de Conchos.

“La señora ya no quiere trabajar, ya se quiere ir pa’ su casa, por eso, le digo, gracias señor Presidente, ojalá y lo esté viendo: gracias a lo que mandó no podremos recuperar los cuerpos”, añadió.

Incluso, admitió que habrá indemnizaciones pero no confirmó las cantidades en los individual. Además habrá una donación de este terreno donde se construiría presuntamente una capilla en honor a los diez mineros fallecidos.

