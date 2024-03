Se descarrila vagón del Tren Maya en la estación Tixkokob de Yucatán

El Tren Maya, que se inauguró en diciembre pasado, registró este lunes una falla cuando uno de los vagones se descarriló cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, que corresponde al tramo 3.

De acuerdo con los primeros reportes, el descarrile ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana, cuando el convoy se dirigía a Cancún.

En un cambio de vía cerca de Tixkokob, el último vagón se descarriló parcialmente, lo que obligó a que el tren se detuviera.

Por la frenada se registraron daños al interior del carro, pues la sacudida hizo caer algunas cosas del interior, pero no se reportan lesionados.

Un vagón del Tren Maya se salió de las rieles cuando llegaba a la estación ubicada en la localidad de Tixkokob, Yucatán.



Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este lunes pic.twitter.com/pOEI3K2K7M — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) March 25, 2024

No es la primera vez que el Tren Maya registra fallas, incluso se reportaron desde el primer día que arrancó operaciones, el sábado 16 de diciembre del 2023.

Ese día el servicio tuvo demoras de tres y hasta cinco horas en las rutas Cancún-Campeche por diversos fallos, y los usuarios también han denunciado la falta de aire acondicionado en los vagones y un lento avance.

Sobre ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las críticas al Tren Maya es porque los adversarios de su administración están "enojadísimos" por la inauguración.

"Que no hay cochinita, no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis... Y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo. Ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando", dijo el presidente días después de la inauguración.

Pero el 9 febrero pasado también colapsó una estructura en las obras del Tren Maya entre Bacalar y Pedro A. Santos, lo que dejó como saldo dos trabajadores lesionados, según reportaron los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron cuando una estructura colapsó y cayó sobre dos de los trabajadores de la obra que se construye a marcha forzada en el tramo 6 del Tren Maya.

Actualmente en Quintana Roo hay 611 kilómetros de vías en construcción entre los tramos 5 ,6 y 7, así como ocho estaciones y tres paraderos, con cerca de 50 mil trabajadores que trabajan contrarreloj para concluir la magna obra del Tren Maya después de las elecciones del 2 de junio en México, como prometió López Obrador.