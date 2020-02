Sin rastro de la Caravana del Diablo en frontera con Guatemala

TAPACHULA. Sobre la Caravana del Diablo se desconoce la forma en que está organizada, ya que no hay concentración de personas en la zona de Tecún Umán en espera del grupo como ha ocurrido tradicionalmente con los anteriores éxodos; se presume que este grupo fue disuelto por las propias autoridades de El Salvador y Honduras y que podrían estar viajando en grupos pequeños, dio a conocer Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

En entrevista con Diario del Sur señaló que han acudido al municipio fronterizo de Guatemala para entrevistarse con los migrantes, que si van a entrar a México lo hagan de manera ordenada y legal; sin embargo afirmó, que no encontró a los grandes grupos como se ha manejado en algunos medios.

Según información extraoficial, el grupo fue desmantelado desde su país de origen y ahora sólo están llegando en grupos pequeños que están pasando en operación hormiga a suelo mexicano para no llamar la atención de las autoridades.

Por otra parte, el activista informó que interpondrá una demanda en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) por no permitirle ingresar a la Estación Migratoria Siglo XXI con un mandato judicial. Explicó, que en esta ocasión no llegó como activista sino como representante legal de un migrante hondureño que interpuso su amparo para no ser deportado por el INM.

“Venimos con un amparo del Juzgado Tercero de Distrito que nos concede la suspensión del acto reclamado para que no sea deportado José Luis N, quien fue el único que ratificó su amparo luego de ser detenido por la Guardia Nacional en Frontera Hidalgo”, comentó.

Indicó, que pidió hablar con su defendido, pero sólo se lo pasaron por el teléfono de la EMS-XXI y que eso no garantiza que esté bien o si en realidad haya sido José Luis N. quien le habló.

“A mí no me consta ese hecho y por lo tanto voy a proceder legalmente en contra del Instituto Nacional de Migración con el juez de la causa por la incomunicación y la tortura mental de la que está siendo objeto el compañero que estamos representando”, afirmó.