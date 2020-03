Aguas profundas | Cárdenas tiene su reforma energética

Este 18 de marzo, el gobierno federal presentará su plan de inversiones en el sector energético, incluirá, dicen, inversiones por 10 mil millones de dólares para la modernización del Sistema Nacional de Refinación, pero, el líder histórico de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas; tiene lista su propuesta de reforma al sector. Dicen que no incluye cambios a la constitución, sí a leyes reglamentarias; facultades del Estado, participación de la IP y el reconocimiento a Pemex. Ojo, con este proyecto: Una propuesta concreta es que la petrolera pueda elegir directamente a sus aliados a partir de las disposiciones que partan de su Consejo de Administración.

Lo más importante de esta propuesta, que se quiere hacer en un gran evento que será pospuesto por la emergencia del Covid 19, son las modificaciones al régimen fiscal de Pemex, prácticamente una segunda expropiación petrolera pero esta vez de las garras de la SHCP. También tiene en su propuesta una mayor autonomía presupuestal y de gestión para la empresa productiva del Estado, así como el regreso de una representación de los trabajadores al Consejo de Administración; pero ahora de una manera diferente, éstos serían electos por votación universal, secreta y directa.

En suma, es reorientar la reforma energética aprobada en agosto de 2014, cuando el entonces líder opositor Andrés Manuel López Obrador no pudo detener la votación porque estaba en el hospital recuperándose de un paro cardiaco.

BUZOS

1. Cuando el consorcio conformado por Van Oord dredging and Marine Contractors y Grupo Huerta Madre ganaron el contrato para preparar el terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas, lo cantaron a los cuatro vientos, pero hoy no quieren pagar a sus proveedores a pesar de haberle cobrado a Pemex Transformación Industrial dos mil 891 millones de pesos, de un total de seis mil 900 millones del acuerdo. Dentro de la lista de empresa pertenecientes a Grupo Huerta Madre, destaca Comercializadora de Productos Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, una distribuidora de lácteos, carne, hortalizas y perecederos, pero que se acreditó como experta en dragado. Nos dicen que esta empresa pertenecería a Juan Armando Jiménez y Víctor Falcón, unos contadores sin experiencia en construcción. Ojo para esta empresa, una de las varias con vocación fantasmal detectadas, hay recursos, pero para el resto, pues no.

2. Marinsa anda buscando socios para ahora convertirse en constructor de plataformas, sí, como lo anda leyendo usted. No conforme con meterse al negocio de la exploración y producción ahora la empresa quiere ser un constructor y anda buscando quien le haga esquina con la tecnología y los dineros, porque considera que tiene clientes. Esto es un salto muy importante, recuerden que su origen es una empresa de pesca con varios pendientes en la Secretaría de Marina.

3. Arca Continental, de Arturo Gutiérrez y Jorge Santos, se llevó el Premio Nacional de Calidad 202 o de la Secretaría de Economía. Este logro se suma a los reconocimientos de la firma que en 2019 con PetStar, de Jaime Cámara, hizo una planta de reciclado de PET, con la que ganó el Premio Nacional y el Iberoamericano de Calidad.