Aguas Profundas | Laura Itzel Castillo, consejera de Pemex

Si las cosas marchan como hasta ahora, la nueva consejera independiente de Pemex será la arquitecta Laura Itzel Castillo, luchadora social, ambientalista, cercana al Presidente, hija de ingeniero Heberto Castillo y con ninguna experiencia en el sector petrolero, IP, gobierno o funcionaria de la Secretaría de Energía

Fue diputada del PT y le tocaron las reformas del Gobierno de Felipe Calderón en 2008, de hecho, las instrucciones que recibió en ese entonces el PRD y el PT del líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fueron no apoyarlas a pesar de que eran para fortalecer a Pemex y no tocaban la Constitución.

La nueva consejera estaría apoyada por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza; y la venía de la titular de Sener, Rocío Nahle. Estuvo en el tema de 2009 a 2012: secretaria de la Comisión de Energía, integrante en las Comisiones Especiales de Cuenca de Burgos; renovables, Chicontepec y seguimiento y análisis del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex que funcionó de 2009 a 2011.

Laura Itzel Castillo como consejera independiente de Pemex estaría cinco años en el puesto, se mantendrá en el siguiente gobierno. Pero su paso está sujeto a la aprobación del Senado donde manda Ricardo Monreal ¿La apoyará?

BUZOS

1. A ver, les contamos lo que pasó con KBR en la refinería de Dos Bocas; resulta que hace un mes se pusieron a hacer cuentas con Pemex, no con Sener, y los precios para la Fase 2 venían duplicados del compromiso original y en cada reunión anunciaban un nuevo retraso que sumado era de hasta 18 meses lo que literalmente rompía el proyecto presidencial. No hay ninguna posibilidad de que regresen y ya Pemex está cerrando cuentas y recibiendo la Fase 1, las actividades que tenía se le pasaron a Techint y a ICA Fluor que se encargará, por lo pronto, de esos paquetes. El contrato principal establecía que las fases son independientes, si no había arreglo en el costo de ejecución de la siguiente no era obligatorio para ninguna de las dos partes mantenerlo. Lo que rompe cualquier intento de negociación es que KBR quería variar todas las condiciones de pago de indirectos, lo que básicamente rompía el acuerdo inicial. Los sobrecostos que se están planteando no deben rebasar ni 10 por ciento según las cuentas planteadas.

2. Ayer fue la reunión de reguladores, Pemex y CFE con el Presidente para saber qué se puede hacer, dentro del marco legal actual, para reforzar las metas y si no ofrecen nada, pues se planteará una contrarreforma energética. ¿Cuáles son las metas? No incrementar los precios de los energéticos, autosuficiencia, no exportar petróleo, extraer sólo el que se procese en Pemex, dejar de importar petrolíferos y producir hasta 2.2 mdb de petróleo para 2024, rehabilitar las seis refinerías y terminar en 2022 Dos Bocas. ¿Hay un plan alterno al presidencial o se viene una batalla constitucional? Las apuestas dicen que viene una nueva reforma, pero al revés.

3.-En el Foro Nacional IMEF de Energía hubo una gran conclusión: se requiere certeza jurídica para los inversionistas, urge el diálogo con la IP, la academia y las ONG’s. Es Indispensable si se quiere avanzar en una política pública de energía.

4. Renunció Abel Hibert a presidencia y se fue a AT&T. Era el único que entendía el valor del fracking y del shale gas en Palacio Nacional, pierde un hombre importante Alfonso Romo.