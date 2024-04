AMIGOS. No sólo la mano de Miguel Ángel Osorio Chong mece la cuna del bebé “Chema” Tapia, pues ayer el recién destapado candidato de Morena se reunió con periodistas acompañado de dos personajes priistas: el viejo lobo de mar Marco Antonio León Hernández y el renunciante tricolor Jorge Cevallos, hasta el mes pasado dirigente del PRI municipal en Querétaro.





ENEMIGOS. Por cierto que la relación partidista de “Chema” Tapia necesariamente será más con Morena que con el Partido Verde o el PT, pese a ser candidato común de los 3, ya que muy previsiblemente, pues en el PVEM a todos les pasa lo mismo, el abanderado ha tenido marcados desencuentros con el voraz dirigente estatal Ricardo Astudillo, quien le quiere cobrar hasta las cuentas de los desayunos. El enemigo en casa.





FARSA. Si no es Chana, es Juana… Y así le pasó al ex priista, ex morenista y también ex naranja que buscaba ser candidato por cualquiera de estas opciones. Finalmente el nuevo partido satélite del PAN, Querétaro Seguro, sí hará a Hugo Cabrera candidato a la alcaldía de Colón. Ah no, bueno…