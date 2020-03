SENCILLO. De nuevo el alcalde Roberto Sosa Pichardo puso en Corregidora el ejemplo de cercanía con decisiones firmes, aun más que nada oportunas, sobre acciones de gobierno que inciden sobre necesidades básicas de la vida diaria del ciudadano.

A CASA. Desde ayer las despensas y los apoyos sociales que realiza el DIF Municipal de Corregidora son entregados en los domicilios de los beneficiarios, debido a una instrucción del presidente municipal para cumplir al máximo las medidas de prevención contra el coronavirus, evitando concentraciones de personas. Para ello se pide comunicarse a asistencia social al teléfono 209-60-09, extensión 2063, por cualquier duda sobre la entrega de apoyo adicional al que ya existe de despensas municipales.

¡LÁSTIMA! Están viendo y no ven. Resulta que voraces sindicalistas aliados, de esos que presumen que “controlan” miles de contratos colectivos para extorsionar en la Secretaría del Trabajo y de Gobierno, no quieren que la alerta por el coronavirus “mate” sus negociaciones estatales rumbo al Día del Trabajo y el 4 veces fallido desfile obrero. Por eso insisten en sus “mesas de diálogo” (así les llaman) para la “estabilidad laboral” de Querétaro a ver si rescatan algo, aunque sea unas placas de taxi, pero nomás no les hacen caso porque ahora hay otras prioridades. Y sus “representados”, bien gracias.