ADHESIÓN. Mauricio Kuri no es coordinador del PAN en el Senado por encabezar a un grupo dentro del partido, sino por lo contrario: por estar al centro de todas las corrientes y saber unirlas en equipo. Ayer de nuevo lo demostró con la adhesión de Lily Téllez a la bancada azul, luego de que renunció en abril a la de Morena por “diferencias de criterio”.

MORENOS. Morena pierde más que una senadora y suma adversarios, pues el caso de Lily Téllez quien hasta hace 2 años era una convencida de la llamada 4T ilustra lo que pasa a muchos que en el 2018, buscando un “cambio”, votaron por el partido de AMLO y hoy, 18 meses después, parecen arrepentidos. Debe ser grave que alguien privilegiada y que es senadora gracias a la 4T hoy reniegue de ella y se vaya al PAN para combatirla.

OFICIO. Hay que decirlo, son muchos los que aún aprueban a AMLO, pero quienes ya no lo hacen o nunca lo han hecho parecen formar una parte bastante importante de la población, alimentada por el desengaño y la decepción porque les prometieron algo que no fue y que no está siendo. Ahora, con una voz más de su lado, Acción Nacional sigue trabajando su rol de opositor y la exigencia de que lo haga con responsabilidad es alta. La suma de Lily Téllez es clave para la democracia en el Senado y para Kuri una demostración de oficio.