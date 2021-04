EXCESO. Son 10 candidatos a la gubernatura y ya están confirmados dos debates oficiales del IEEQ, que se prevén larguísimos en serio, incluso si otorgan solo 10 minutos de participación a cada uno. Además, la Coparmex ya tuvo la iniciativa de organizar otro el 6 de mayo, que seguramente será desairado por varios alegando dados cargados, pero que igual será eterno.

¡PIEDAD! Así como firmaron civilidad, aspirantes y partidos deberían de comprometerse a no causar hartazgo del electorado, que se prevé que llegue en poco número a las urnas el 6 de junio, debido a la pandemia… y al desencanto político.

REFUERZO. Con bombo, platillo y video en sus redes sociales anunció Mauricio Kuri el fichaje de un “refuerzo de lujo” para su campaña: el ex futbolista y ex candidato de Morena, Adolfo Ríos García, se integra a su equipo en busca de la gubernatura. Todo lo contrario para el ex alcalde Marcos Aguilar, que tras un largo castigo político reapareció el viernes como uno de sus operadores, pero sin bombo ni platillo… ni video.