El cronista sanjuanense | Bicentenario del Estado de Querétaro. 1824-2024

El 31 de enero de 1824, el Congreso Constituyente aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana que, en su artículo séptimo, señaló que los estados miembros del pacto federal serían diecinueve, entre ellos el de Querétaro, así como tres territorios.

Hace apenas unos días, el miércoles 31 de enero de 2024, fue un día histórico para México, para Querétaro y para San Juan del Río, porque conmemoramos el bicentenario de la creación de los Estados Unidos Mexicanos como república federal, soberana, representativa y popular, de la cual forma parte el estado de Querétaro.

Hace doscientos años, en 1824, el estado de Querétaro se integró con los territorios históricos del Corregimiento de Letras con sede en la ciudad Santiago de Querétaro, así como con los distritos de San Juan del Río y Tolimán, además de la Alcaldía Mayor de Cadereyta, esta última aportando casi la mitad del territorio estatal.

El reconocimiento del estado de Querétaro como parte de la Federación Mexicana fue posible gracias a la firme defensa que hizo el reconocido Dr. Félix Osores Sotomayor -quien era entonces diputado por Querétaro al Congreso Constituyente- de los méritos que tenía esta entidad para ser considerado como estado de la República. Este vibrante discurso fue expresado por el legislador el 21 de diciembre de 1823 y en el resaltó ante los congresistas los atributos que reunía Querétaro, en todos los órdenes, para ser considerado miembro del pacto federal. Así, en la sesión del día siguiente se aprobó unánimemente su creación como estado; por ello, debe considerarse a Félix Osores Sotomayor como padre y benemérito del estado de Querétaro.

A destacar que, en ese memorable discurso, el doctor Osores resaltó el gran aporte que al naciente estado hizo el histórico distrito de San Juan del Río, resaltando desde su fundación como pueblo el 24 de junio de 1531, subrayando la contribución que en la época virreinal novohispana hicieron ilustres religiosos nativos de esta tierra que ocuparon sillas episcopales, notables militares de la guerra de Independencia y otros grandes personajes que llenaron páginas gloriosas de la historia; mencionó el río que hacía tan amenas y hermosas sus huertas y hortalizas; distinguió la producción agrícola de sus cuarenta y dos haciendas ubicadas sobre el Camino Real de Tierra Adentro y la industria de las artes productoras, su ilustración científica, entre otros.

Hace dos siglos, el partido de San Juan del Río sumaba más de cuarenta mil habitantes. Fueron esos hombres y mujeres quienes con su trabajo, esfuerzo y dedicación comenzaron a construir la grandeza del estado de Querétaro.

El diputado Félix Osores, con agallas, defendió a Querétaro en su histórico discurso “…si alguno pone en duda la suficiencia de Querétaro, y la quiere agregar a otra provincia, no es porque nada vale, ó por lo que no es, sino por lo que cierta y realmente es: ni por eso me atreveré a decir que es un astro de gran magnitud, pero siempre negaré que sea un satélite: no es un gigante, pero tampoco un pigmeo: es un hombre de regular estatura que puede ladearse con otros hombres: es una provincia que puede ponerse como otras sus semejantes, entre los estados de nuestra federación, pues que para ello tiene los elementos necesarios , que son en razón compuesta y proporcional, los de extensión, población y recursos.”

Así pues, que en esta fecha memorable de doscientos años como estado de la República, sea el mejor aliciente para los sanjuanenses y queretanos de hoy. Seamos dignos herederos de los fundadores de nuestro estado y que cada uno de nosotros, desde nuestra propia trinchera, sigamos construyendo la grandeza de San Juan del Río, de Querétaro y de México.