El Teatro de la República

PRIMER ACTO. DIGNIDAD POLÍTICA. Cuando el PRI perdió la Presidencia de la República en el 2000 lo hizo dignamente. Francisco Labastida fue un candidato respetuoso y Ernesto Zedillo reconoció de inmediato la alternancia, abonando así a la estabilidad nacional, pese a las críticas del sector duro tricolor. Digamos que si bien entonces el PRI perdió la Presidencia, conservó su dignidad institucional. Lo que eventualmente le permitiría regresar al Olimpo del poder sexenal. En contraste, en el 2012 el PRI recuperó el Ejecutivo Federal pero fue perdiendo la prestancia política al hacer metástasis con el cáncer de la frivolidad y la corrupción del gobierno peñista. Para el 2021 se ve un PRI desdibujado y sin liderazgos. Extraviado en sus rencores y conflictos internos.

SEGUNDO ACTO. ROBERTO. Y particularmente en Querétaro la situación del tricolor es poco halagüeña. Su principal figura, Roberto Loyola, conserva intocada su dignidad y no se va a involucrar en un proyecto que no tiene pies ni cabeza, ni menos aún va a comprar cuentas de vidrio o a mendigar cargos o suplencias. Quienes anhelan los espacios son, perdón por la expresión, pan con lo mismo. La anterior dirigencia tricolor dinamitó al partido - recordemos que la culpa no es del indio - y la actual, con todo y su juventud y discurso notablemente más articulado, en los perfiles apuesta abiertamente al pasado.

TERCER ACTO. PERDER AL COLOSISMO. Porque el problema no es perder elecciones, en democracia es parte del juego, lo delicado es perder la identidad partidaria y con ello la brújula política. Cuando solo te presentas como un referente histórico, ¿qué ofreces en realidad? El PRI fue incluso incapaz de mantener el legado a futuro que postuló Luis Donaldo Colosio, una de las poquísimas cosas positivas que tenía, y cuya incompetencia se exhibe con el desprecio de Luis Donaldo Colosio Riojas al presente tricolor. Curiosamente, la miopía de Peña Nieto apostó más a Trump que al colosismo. Pero bueno, la duda es: ¿a quién hará el caldo gordo un desahuciado PRI en la próxima elección queretana? Por lo pronto, los otrora “operadores” tricolores ya están alineados con los azules o con los morados. Lo cierto es que para algunos los retazos tricolores siguen siendo un atractivo botín. ¡Provechito!

TRAS BAMBALINAS. SIN PROYECTO POLÍTICO. El reto de MORENA, y se le está complicando, es transfigurar el movimiento político lopezobradorista en un verdadero partido con ideario y proyecto institucional. En principio, esto se ve difícil mientras Andrés Manuel López Obrador continué en plan de mesías. Lo que todo indica será hasta el 2024. Y el reto es mayor en lugares como Querétaro, donde además de remar contracorriente, no tienen unidad ni liderazgos ni perfiles que les permitan construir una auténtica oferta política. De ahí que Santiago Nieto sin estar sea el que más está. Además, a todo este escenario hay que sumar la crisis nacional en su dirigencia y los permanentes escándalos. Pero aun así, la elección va a estar de pronóstico reservado.





Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com